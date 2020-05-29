Коронавирус нашли в детсаду Барнаула

Коронавирус обнаружили у воспитателя детсада в Барнауле, группа закрыты на карантин.

COVID-19 выявили у воспитателя детского сада № 222 на Павловском тракте сообщили «Вести. Алтай» в городском комитете по образованию. Заражение произошло по контакту с родственником. Группа, в которой работала воспитатель, сейчас закрыта.

Список контактных лиц — 13 сотрудников садика и столько же детей —направлен в Роспотребнадзор для проведения обследования. В детском саду работали четыре дежурные группы, все они имеют разные входы. В учреждении соблюдается противоэпидемический режим, предписания Роспотребнадзора о закрытии детского сада пока не поступало.