СК проверит факт проведения массовой вечеринки в центре Новосибирска

Информацию, размещенную в СМИ, о проведении массовой вечеринки в ночь с субботы на воскресенье в центре Новосибирска, проверит региональный Следственный комитет и даст правовую оценку действиям должностных лиц, сообщило ведомство.

СК России по Новосибирской области организовало уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок, по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

Вечеринки прошли на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг», где, по данным СМИ, принимало участие более 300 человек.

В МВД подтвердили факт проведения вечеринки, но отметили, что собралось на площади 50-60 человек, «которые шумно общались между собой и включали музыку в автомобилях».

На место выезжали сотрудники полиции, «которые провели с собравшимися разъяснительные беседы, после чего те разошлись». Что касается размещенной в интернете видеосъемки, то она частично фейковая, потому что часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена.