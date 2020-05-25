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СК проверит факт проведения массовой вечеринки в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Информацию, размещенную в СМИ, о проведении массовой вечеринки в ночь с субботы на воскресенье в центре Новосибирска, проверит региональный Следственный комитет и даст правовую оценку действиям должностных лиц, сообщило ведомство.

СК России по Новосибирской области организовало уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок, по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

Вечеринки прошли на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг», где, по данным СМИ, принимало участие более 300 человек.

В МВД подтвердили факт проведения вечеринки, но отметили, что собралось на площади 50-60 человек, «которые шумно общались между собой и включали музыку в автомобилях».

На место выезжали сотрудники полиции, «которые провели с собравшимися разъяснительные беседы, после чего те разошлись». Что касается размещенной в интернете видеосъемки, то она частично фейковая, потому что часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена.

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Топ комментариев

suportar

А реально сколько? Те 10%, которые пока нищебродами не стали?

Иркут 69

ВЦИОМ.... гомерический хохот 😀

Lava Lava

Российское посольство России в США? Естественно боится) Думаешь им хочется обратно в Россию?) ....Кстати...

Uynachalnica

Запретить Блумберг в России и всех корреспондентов к нон грате! Это же надо так историю искажать! Поправку...

Pass-Tor

Ути-Пути! Прявдю ряссказяли - а, вовочка - обиделись-с!))