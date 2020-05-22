Погода и респиратор: как избавиться от клещей на даче

Клещи в России они особенно распространены в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. Кровососы переносят смертельно опасный клещевой энцефалит, а также боррелиоз и другие неприятные инфекции. Как выяснить — есть ли клещи на даче, как защитить загородный участок, какие препараты убивают членистоногих и можно ли проводить обработку самостоятельно?

Иксодовые клещи — вовсе не насекомые, как считают многие обыватели. Это беспозвоночные животные, относящиеся к классу паукообразных. Большинство клещей — хищники или сапрофаги, питающиеся разлагающейся органикой.

Когда обрабатывать участок

Зимуют клещи обычно в подстилке из сухой травы и листьев. Просыпаются, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на отметке выше 5 градусов тепла. Наибольшую активность клещи проявляют в мае и августе, поэтому специалисты рекомендуют обрабатывать участки именно в эти месяцы.

«При необходимости можно обработать территорию в любое время, но самое оптимальное — протравить участок сразу после появления первой травы весной. Одной обработки обычно хватает на весь сезон», — говорит Борис Черепушкин, директор компании «Сибдез.рф», занимающейся акарицидной обработкой.

Акарицидная обработка — метод уничтожения и предупреждения распространении клещей. При такой обработке, как правило, используется химический препарат, убивающий членистоногих и насекомых.

Нежелательно обрабатывать территорию в активный период цветения или сбора урожая. Специалист отмечает, что в первом случае погибнет много полезных насекомых-опылителей, во втором — токсичный препарат моет попасть на плоды, что грозит отравлением для владельца участка. Считается, что после обработки от клещей ягоды и другой урожай безопасно собирать не ранее чем через 40 дней.

В другое время тоже требуется соблюдать меры предосторожности. При проведении процедуры использовать защитный костюм и респиратор.

«Конечно, риск отравления для человека минимален, но лучше отнестись к этому серьезно. Препараты от клещей не могут серьезно навредить теплокровным животным, включая птиц. После обработки желательно не появляться на участке три дня, после этого на даче можно отдыхать без ограничений», — подчеркивает Черепушкин.

Как правильно обрабатывать

Перед обработкой участка от клещей нужно изучить прогноз погоды — если на следующий день после работ пройдет проливной дождь, эффект от препарата будет минимальный. Идеально, если впереди три дня без осадков. Но и в первом случае препараты после дождей попадают в почву и сохраняют свое действие до полутора месяцев, поэтому эффект все равно будет.

«Участок обрабатывается практически полностью», — говорит Черепушкин. — Некоторые дачники при самостоятельных попытках избавиться от клеща обрабатывают только густую траву или территорию вдоль заборов, но такой способ неэффективен. Даже невысокая газонная трава должна быть обработана».

Кроме этого, желательно обработать «санитарную полосу» вокруг участка шириной примерно в метр. Мнение некоторых дачников о том, что для избавления от клещей нужно одновременно обрабатывать сразу все соседние участки, является мифом — эти членистоногие не ползают в поисках добычи и могут быть занесены извне только вместе с животными.

#Здоровье Где поджидают клещи: популярные мифы

Конечно, если доверить обработку профессионалам, шансов на успех больше. Специалисты знают традиционные места гнездования, умеют правильно обрабатывать труднодоступные зоны, знают в каких случаях какой препарат будет эффективнее. И хорошо знают меры предосторожности. Но это не означает, что самостоятельно уничтожить клещей не получится.

«Если человек сомневается, удалось ли избавиться от клещей на участке, можно провести простой тест. Взять кусок белой ткани размером примерно метр на метр, приделать к древку и рано утром поводить над травой. Клещи обычно перебираются на такой флаг, на белом фоне их легко заметить», — советует эксперт.

Какой препарат от клещей выбрать

На рынке огромное количество препаратов от клещей. Важно не перепутать акарицидные средства с репеллентами. Если репелленты только отпугивают кровососов, то акарицидные — убивают. Почти все средства для уничтожения членистоногих выпускаются с основным компонентом в составе — перметрином.

Это вещество при проникновении в организм клещей вызывает нарушения функционирования нервной системы. Мышцы парализуются, животное не может атаковать жертву и гарантировано погибает в течение двух-трех суток после воздействия. Чем выше концентрация действующего вещества — тем эффективнее препарат.

«В профессиональных препаратах концентрация действующего вещества составляет 25%, средство разводится водой, получается готовый раствор для обработки. Есть препараты сразу с двумя действующими веществами, но для обычного дачного участка такая защита избыточна», — считает Черепушкин.

Перед обработкой участка специалист советует предупредить соседей — особенно если на улице живет пчеловод. Все акарицидные препараты смертельны для пчел, поэтому в дни обработки насекомых надо закрыть в улье, иначе они погибнут.