Клещи проснулись: нужно ли страховаться?

Укусы клещей начинаются с первым теплом. При этом встретиться с насекомым можно не только на даче или в глухом лесу, но и в городе. Непривитым людям эксперты советуют страховаться, чтобы не остаться без медпомощи. Как работает страховка от клеща, что должно быть указано в договоре и нужно ли приобретать полис детям?

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заболевание может привести к нарушениям здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Самой действенной мерой профилактики энцефалита врачи считают прививку. Но сделать ее надо до наступления сезона. Всем непривитым в случае укуса клеща в течение 96 часов после присасывания необходимо ввести человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Иммуноглобулин полагается бесплатно детям до 18 лет. Для взрослых услуга платная и стоит от 3 тысяч рублей.

«Страхование на случай укуса клеща – спасительная мера для не привитых от клещевого энцефалита лиц, у которых риск заболеть выше, чем у привитых лиц», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Республики Алтай.

Сколько стоит страховка от клеща в 2020 году?

«Размер страховой премии напрямую зависит от места постоянного жительства (региона) застрахованного. Это связано со многими причинами и, в первую очередь, с уровнем эндемичности (распространенности) конкретного региона по клещевому энцефалиту, боррелиозу, другим инфекциям, часто встречающимся на территории конкретного региона», — сообщила Sibnet.ru пресс-служба страховой компании «Согласие».

Стоимость полиса «Антиклещ» компании «Согласие» в Сибирском федеральном округе, в среднем, составляет около 300 рублей. Как рассказал директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Андрей Копыток, полис на один год для жителей Новосибирска будет стоить 350 рублей.

В регионах Сибири с повышенным уровнем опасности получения укуса стоимость выше – в Красноярске, к примеру, страховая премия за полис составит 580 рублей.

Что должно быть в страховке?

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Стоит внимательно изучить наполнение программы. Например, полис может включать удаление клеща, проведение анализа членистоногого на все виды инфекций, анализы крови, приемы врачей.

«Важно посмотреть, какое количество пунктов серопрофилактики, территория покрытия полиса, есть ли возможность возмещения денег за приобретенные лекарства. Также важны размер страховой суммы, количество инфекций, на которое может быть исследован клещ (менее четырех, четыре или более)», — сказала замдиректора по розничному бизнесу Новосибирского филиала «АльфаСтрахование» Ксения Мерзлякова.

Специалисты «Согласия» советуют посмотреть — прописаны ли в полисе ограничения по количеству укусов, то есть будет ли компания возмещать лечение, если клещ присосется не один, а три раза за сезон.

Как пользоваться страховкой в случае укуса?

В случае присасывания клеща необходимо в течение 72 часов обратиться в медицинское учреждение, указанное в страховке или в страховую компанию (в зависимости от условий заключенного договора).

«Будет организован прием специалиста, который удалит клеща и проведет обработку укуса, анализ клеща на наличие вирусов, а при необходимости введет иммуноглобулин. В случае показаний к экстренной госпитализации страховая компания организует помощь в стационаре», — сказал Копыток.

Нужно ли страховать детей?

Введение иммуноглобулина проводится бесплатно для детей до 18 лет в поликлинике по месту жительства или регистрации.

Но если ребенка укусил клещ в другом регионе, могут возникнуть проблемы. Именно на такой случай можно приобрести полис для ребенка. Крме того, экспертиза клеща не входит в стандартный перечень бесплатных услуг для детей, это тоже причина обратиться к страховщикам.