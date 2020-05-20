Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса

Сотрудники красноярского ресторана «Веранда» разделись из-за кризиса, который поразил общепит во время самоизоляции.

Красноярский ресторан опубликовал фотографию сотрудников без одежды в рамках флешмоба «Голый голод», начатому в середине мая группой заведений ReLab Family из Казани. В считанные дни к нему подключились множество ресторанов и баров по всей стране.

«Мы разделись не сами — нас раздели. Раздетыми оказались сотрудники ресторанов, кафе и баров по всей стране. Раздетыми и растерянными», — написали сотрудники под фото на Facebook.

По их словам, у Роспотребнадзора есть план по возвращению общепита к нормальной работе.

«Компромиссный план, но мы готовы послушно выполнить все нормы и требования: уменьшить количество столиков, расставить их пошире, не жалеть антисептиков для уборки. Сделать еще множество вещей для безопасности своей и гостей — возможно, у нас это получится даже лучше, чем у продуктовых супермаркетов. Но когда же?», — говорится в тексте.

Рестораны закрыты из-за пандемии с конца марта. Многие работают на вынос или доставляют на дом. Но в целом эта сфера понесла значительные убытки.