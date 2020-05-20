НАВЕРХ

Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса

Источник:
Sibnet.ru
1115 7
Фото: © facebook.com/veranda.online.grill

Сотрудники красноярского ресторана «Веранда» разделись из-за кризиса, который поразил общепит во время самоизоляции.

Красноярский ресторан опубликовал фотографию сотрудников без одежды в рамках флешмоба «Голый голод», начатому в середине мая группой заведений ReLab Family из Казани. В считанные дни к нему подключились множество ресторанов и баров по всей стране.

«Мы разделись не сами — нас раздели. Раздетыми оказались сотрудники ресторанов, кафе и баров по всей стране. Раздетыми и растерянными», — написали сотрудники под фото на Facebook.

По их словам, у Роспотребнадзора есть план по возвращению общепита к нормальной работе.

«Компромиссный план, но мы готовы послушно выполнить все нормы и требования: уменьшить количество столиков, расставить их пошире, не жалеть антисептиков для уборки. Сделать еще множество вещей для безопасности своей и гостей — возможно, у нас это получится даже лучше, чем у продуктовых супермаркетов. Но когда же?», — говорится в тексте.

Рестораны закрыты из-за пандемии с конца марта. Многие работают на вынос или доставляют на дом. Но в целом эта сфера понесла значительные убытки.

Тема: Распространение коронавируса
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Сразу шесть врачей заразились COVID-19 в Бурятии
Полтысячи человек заразились коронавирусом в Красноярском крае
Сбербанк во время пандемии выявил новые виды мошенничества
смотреть все
Красноярск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО
•
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
•
Пролет ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем показали на видео
•
Создан робот-краб для изучения морского дна
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Малыш в Горно-Алтайске выпал из окна дестада
Сибирь 20.05.2020 20:30
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
Сибирь 20.05.2020 17:22
Сразу шесть врачей заразились COVID-19 в Бурятии
Сибирь 20.05.2020 16:56
Полтысячи человек заразились коронавирусом в Красноярском крае
Сибирь 20.05.2020 16:53
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
64743
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7612
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4774
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
3078
Обсуждение (7)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО
•
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
•
Пролет ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем показали на видео
•
Создан робот-краб для изучения морского дна
Как это работает
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Какие пациенты у нас смутительные все пошли, видать из бессимптомных.

Alexander222

У мудреца спросили:. Долго ли нам ещё ждать счастливой жизни? Мудрец ответил: если ждать, то долго..

Uynachalnica

Потерпеть надо было, а не выскакивать со своим карандашом и блокнотом!

Praetorian

Достали со своими поправками, обнулениями и прочей дребеденью. Все эти поправки можно не вносить в конституцию...

Алекс555

Правильно. Кому-то этот футбол и хоккей на Х не нужен,а деньги оплачивают налогоплотельщиков тоже.Пусть...