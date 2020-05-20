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Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Free-Photos

Режим самоизоляции могут снять в Томской области уже через две недели, если не будет роста заболеваемости COVID-19, сообщил в среду замруководителя регионального оперативного штаба Иван Деев.

По словам Деева, этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции. При этом первые два фактора на данный момент уже соблюдены.

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«Остается третий показатель – коэффициент распространения инфекции. Он считается по количеству заболевших за семь дней и сравнивается с предыдущей неделей. Если коэффициент менее единицы, то регион может двигаться к снятию ограничений», — сказал Иван Деев.

Коэффициент распространения инфекции недавно увеличился из-за зарегистрированных случаев заболевания среди вахтовиков, приехавших в Томскую область из Якутии. Это не позволило региону ускорить выход из режима самоизоляции. Но сейчас ситуация постепенно  стабилизируется.

«Если в течение этой и следующей недели всплеска заболеваемости не произойдет, у Томской области появится возможность снятия ограничений», — сказал замруководителя регионального оперштаба.

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Иркут 69

Планов громадье... Чего мы только не наслушались - удвоение ВВП, обгон Португалии, тандем, майские указы,...

nastya19944

Лет 20 назад тоже было много обещаний, только вот на деле все иначе.

Alvarius7

Никто не понимает, а она есть, как и многое бесполезное и непонятное в нашей стране.

47343

на каком этапе у нас будет прорыв ?

gena415

чё опеть жить станем лучше ? а мы уже привыкли жить Ху ёва и на с на их припоны и законы