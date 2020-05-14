Представлен фотореалистичный игровой движок Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила пятое поколение своего игрового движка Unreal Engine, показав ролик с демонстрацией фотореалистичного игрового процесса.

Видео должно продемонстрировать возможности следующего поколения самого популярного на сегодня движка для видеоигр. Особенности Unreal Engine 5 были показаны на примере консоли PlayStation 5.

Так, технология Nanite позволяет импортировать непосредственно в движок исходное изображение, содержащее миллиарды полигонов, без потери качества. Технология Lumen позволит создавать бесконечные отражения от поверхностей в любых масштабах.

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Официальный выход нового движка запланирован на 2021 год. Предполагается, что именно на Unreal Engine 5 будут выпускаться самые популярные игры для очередного поколения консолей, а также персональных компьютеров, iOS и Android.