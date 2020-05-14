НАВЕРХ

Ростелеком в Сибири предложил работу людям, лишившимся заработка

Источник:
Sibnet.ru
80 0
Фото: © Ростелеком

Ростелеком предложил сибирякам стать агентами для удаленной работы на дому. Им поручат организацию продаж сегменте B2B для малого и среднего корпоративного бизнеса.

Это решение компания приняла в связи с текущей ситуацией в стране, когда персонал закрытых из-за распространения коронавирусной инфекции предприятий остался без работы. Ростелеком готов компенсировать временную потерю занятости и помочь в решении вопроса трудоустройства тем, кто оказался в сложном положении. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8 800 200 36 54.

«Возможность заняться продажами — отличный шанс для тех, кто готов попробовать что-то новое и достигнуть важных для себя результатов. Тем более, что "Ростелеком" предлагает сотрудникам, занятым на дистанционной работе, справедливое вознаграждение, готовую базу клиентов, обучение и помощь опытных наставников», — сказал замдиректора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.

##Интернет
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности

Включиться в работу в сегменте B2B сейчас выгодно: услуги Ростелекома в этой сфере пользуются стабильным спросом, а предложения федерального провайдера помогают удовлетворить главные потребности бизнес-клиентов для организации комфортной работы из дома.

Ростелеком предлагает сибирским предпринимателям воспользоваться услугой «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС». Участники акции бесплатно получают услуги виртуальной телефонии при подключении к сервису до 25 мая 2020 года.

Также у корпоративных пользователей мобильной связи других операторов до 31 мая 2020 года есть возможность подключиться к любому тарифному плану линейки «Вызов» и получить тариф с абонентской платой 1 рубль на три месяца.

Кроме того, бизнес может воспользоваться сервисами «Ростелекома» по предоставлению доступа к интернету, по организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа. Можно также подключить услугу «Виртуальный центр обработки и хранения данных» и установить защиту от DDoS-атак.

Еще по теме
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
Интернет-трафик вырос на 30% в Новосибирске во время самоизоляции
Ростелеком бесплатно организует бизнесу домашние офисы
смотреть все
Новости #Интернет #Рынок труда
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Участники викторины «Военный геймер» могут получить бесплатные месяцы высокоскоростного интернета от Ростелекома и премиальные условия в онлайн-играх.
info.sibnet.ru
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
Проект «Карта Победы», созданный для увековечивания памяти ветеранов, превратился в универсальную интерактивную площадку о Великой Отечественной войне.
 info.sibnet.ru
#Wink
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
Любой человек, даже если он не абонент Ростелекома, может получить промокод на бесплатный доступ к пакету «Максимум» сервиса Wink на один месяц.
 info.sibnet.ru
#Wink
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
Фильмы разных жанров, эпох и стран производства позволят с разных сторон взглянуть на события Второй мировой и создать объемное представление о самой страшной войне в истории человечества.
Все статьи
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
Актуальные
обзоры
7 мая
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
5 мая
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
30 апреля
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
30 апреля
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
 Смотреть все