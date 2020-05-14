Ростелеком в Сибири предложил работу людям, лишившимся заработка

Ростелеком предложил сибирякам стать агентами для удаленной работы на дому. Им поручат организацию продаж сегменте B2B для малого и среднего корпоративного бизнеса.

Это решение компания приняла в связи с текущей ситуацией в стране, когда персонал закрытых из-за распространения коронавирусной инфекции предприятий остался без работы. Ростелеком готов компенсировать временную потерю занятости и помочь в решении вопроса трудоустройства тем, кто оказался в сложном положении. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8 800 200 36 54.

«Возможность заняться продажами — отличный шанс для тех, кто готов попробовать что-то новое и достигнуть важных для себя результатов. Тем более, что "Ростелеком" предлагает сотрудникам, занятым на дистанционной работе, справедливое вознаграждение, готовую базу клиентов, обучение и помощь опытных наставников», — сказал замдиректора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.

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Включиться в работу в сегменте B2B сейчас выгодно: услуги Ростелекома в этой сфере пользуются стабильным спросом, а предложения федерального провайдера помогают удовлетворить главные потребности бизнес-клиентов для организации комфортной работы из дома.

Ростелеком предлагает сибирским предпринимателям воспользоваться услугой «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС». Участники акции бесплатно получают услуги виртуальной телефонии при подключении к сервису до 25 мая 2020 года.

Также у корпоративных пользователей мобильной связи других операторов до 31 мая 2020 года есть возможность подключиться к любому тарифному плану линейки «Вызов» и получить тариф с абонентской платой 1 рубль на три месяца.

Кроме того, бизнес может воспользоваться сервисами «Ростелекома» по предоставлению доступа к интернету, по организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа. Можно также подключить услугу «Виртуальный центр обработки и хранения данных» и установить защиту от DDoS-атак.