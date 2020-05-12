«Почта банк» и Ростелеком развернули новую сеть по сбору биометрии

«Почта Банк» начал сбор данных в единую биометрическую систему, оператором которой выступает «Ростелеком», в современных почтовых отделениях нового формата.

«Учитывая, что почта есть в самых разных уголках страны, это позволит существенно расширить географию оказания услуг. Расширение зоны покрытия, наряду с появлением новых услуг на основе биометрии, безусловно, будет способствовать развитию биометрических сервисов в нашей стране», — сказал заместитель президента «Почта Банка» Святослав Емельянов.

#Деньги Биометрия: как банки узнают клиентов?

После полного развертывания проекта сеть «Почта Банка» по сбору биометрии станет одной из самых обширных в стране. Сегодня по всей стране открыто более 400 почтовых отделений нового формата. Они расположены в самых разных населенных пунктах: от городов-миллионников — до небольших населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек.

Почтовые отделения оснащены самым современным оборудованием и технологиями, которые позволяют значительно повысить уровень сервиса и сократить время обслуживания клиентов. Биометрию в почтовых отделениях собирают сотрудники «Почта Банка» с использованием штатного оборудования своего рабочего места.

«Ростелеком активно работает над новыми сценариями использования единой биометрической системы. Запуск сбора биометрии в почтовых отделениях — это важный шаг в сторону расширения возможностей системы для граждан. А поскольку отделения "Почты России" есть даже в малых населенных пунктах, в перспективе, когда они все будут оснащены, гражданам не придется тратить много времени на сдачу данных», — отметил директор по цифровой идентичности Ростелекома Иван Беров.

Сейчас биометрические данные можно сдать в одном из 13,5 тысячи отделений 239 банков по всей России, в том числе в 440 флагманских клиентских центрах «Почта Банка». С полным списком банков можно ознакомиться на сайте Ростелекома.