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Ростелеком разработал систему удаленного контроля температуры тела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Ростелеком предложил для предприятий и организаций, не имеющих возможность отправить своих сотрудников на удаленку, уникальное решение для высокоточного удаленного контроля температуры тела людей с помощью телевизора.

Такое решение позволяет бесконтактно, автоматически измерять температуру тела до 80 человек в секунду одновременно, что может минимизировать риски распространения вирусной инфекции на территории крупных организаций.

«Тепловизионное решение Ростелекома появилась не как сиюминутное решение, а в результате развития услуги "Видеонаблюдение". Хранение и обработка информации производится в облачной платформе видеонаблюдения Ростелекома», — пояснил директор продуктового офиса «Видеонаблюдение» Ростелекома Владимир Еремеев.

По его словам, система позволяет записывать все данные об обнаруженных лицах с повышенной температурой в облако, доступ к которым есть в едином личном кабинете. Такой подход позволяет централизованно анализировать статистику срабатываний и, при необходимости, оценивать работу операторов тепловизоров.

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Данные о температуре тела входящих на предприятие выводятся на отдельный монитор охраны. При фиксации человека с повышенной температурой включается световое и звуковое оповещение. Сотрудник охраны предлагает повторно пройти пункт тепловизора и, в случае подтверждения, отправляет работника под наблюдение медицинского персонала.

Преимуществом решения «Ростелекома» является высокая точность измерения, составляющая до 0,3 градусов Цельсия, быстрый скрининг, большое расстояние, на котором проводятся измерения, широкий охват, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном спектрах, гибкая настройка температурного порога.

К системе можно подключить функцию распознавания лиц и интегрировать ее с системой контроля доступа на предприятия, чтобы на территорию могли пройти только работники с нормальной температурой.

Уникальность решения «Ростелекома» заключается в полностью автоматической высокоточной калибровке тепловизоров с помощью абсолютно черного тела, построенной на собственной видеоаналитике.



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