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«Виртуальный ЦОД» РТК привлекут для контроля скорости на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Ростелеком предоставил вычислительные мощности сервиса «Виртуальный ЦОД» для обработки данных, поступающих с комплексов фотовидеофиксации скоростного режима на дорогах.

Услугу «Виртуальный ЦОД» получит компании «Автодория» — отечественному разработчику и интегратору интеллектуальных транспортных систем в области безопасности дорожного движения.

«Высокая производительность и надежность облачной инфраструктуры Ростелекома позволит нам контролировать ситуацию на дорогах в 21 регионе страны. Проект внедрения интеллектуальных транспортных систем активно развивается и охватывает всё больше регионов, поэтому при выборе поставщика услуг мы прежде всего ориентировались на возможность быстрого масштабирования виртуальных ресурсов», — сказал генеральный директор «Автодории» Алексей Колотушкин.

Ростелеком — крупнейший российский поставщик IaaS-решений. Infrastructure as a service (IaaS) — инфраструктура как сервис, одна из моделей обслуживания в облачных вычислениях, по которой потребителям по подписке предоставляются фундаментальные информационно-технологические ресурсы: виртуальные серверы с заданной вычислительной мощностью, операционной системой и доступом к сети.

«Высоконадежные центры обработки данных Ростелекома способны не только обрабатывать огромный массив данных, но и выдавать информацию в реальном времени благодаря сверхскоростным каналам передачи данных. Ключевое преимущество виртуального центра обработки данных — быстрая масштабируемость облачной инфраструктуры», — отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных «Ростелекома» Александр Обухов.

«Виртуальный ЦОД» компании «Ростелеком» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, возможность менять количество серверов и выбирать операционные системы.

Услуга идеально подходит для размещения информационных систем, офисных приложений и сайтов. Высокий уровень безопасности и надежности облачной инфраструктуры подтверждается сертификатами ФСБ, ФСТЭК, PCI DSS и аттестатом облачной платформы.

Ростелеком продолжает активно наращивать мощности дата-центров. Так, в 2019 году компания почти вдвое увеличила количество виртуальных машин — до 10 тысяч единиц.



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