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Ростелеком бесплатно организует бизнесу домашние офисы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Ростелеком в условиях коронавирусной эпидемии для поддержки малого и среднего бизнеса Ростелеком запустил «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС».

«Мы со всей серьезностью относимся к ситуации, в которой оказались предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому предлагаем им оптимальные сервисы, причем бесплатно. Уверен, что сейчас это лучшее предложение на рынке. Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут выполнены дистанционно в личном кабинете "Ростелеком. Бизнес"», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростелекома Валерий Ермаков.

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Акция позволит предпринимателям организовать эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома. Ее участники смогут бесплатно получат услуги «Виртуальной АТС» при подключении к сервису до 25 мая.

В течение двух месяцев с момента подключения все базовые и дополнительные функции «Виртуальной АТС» предоставляются без абонентской платы. Участники акции бесплатно получают 1 000 минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера Ростелекома, а также один городской номер и три удаленных рабочих места, а номер 8-800 можно купить всего за 1 рубль.

Новым пользователям Ростелеком предлагает бесплатный тестовый период на 14 дней. В это время действуют все основные и дополнительные функции сервиса «Виртуальная АТС», а также бесплатно предоставляется 50 исходящих минут на все телефоны России.

«Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. Ростелеком предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров.

Владельцы «Виртуальных АТС» имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.


   
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