НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Лицей #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Растущее облако: как получить дешевое гигантское хранилище

Источник:
Sibnet.ru
525 1
Фото: © Ростелеком
Кому нужно облачное хранилище? Всем — тем, кто снимает и монтирует мобильное видео, тем, кто любит фотографировать и страдает из-за дефицита памяти в смартфоне, тем, кто работает из разных мест и хочет иметь постоянный доступ к файлам. Облаков сейчас много — есть небольшие перьевые, а есть крупные кучевые. Один из вариантов мощных хранилищ — растущее до 12 Тб Облако Mail.ru и Ростелеком.

Облако Mail.ru — это хранение файлов в виртуальном дисковом пространстве на серверах компании VK. Сервис синхронизирует информацию со всеми устройствами пользователя, которые могут быть подключены к интернету (смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки), а также позволяет делиться файлами с другими людьми.

Облако Mail.ru вышло в ноябре 2013. Решение было оценено наградой «Премия Рунета».

Облако работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android и iOS.

Программа для ПК «Диск-О:» встраивает облачное пространство в интерфейс файловой системы компьютера и делает обмен файлами между локальным и удаленным хранилищем еще удобнее. К инструменту дополнительно можно подключить Google Drive, «Яндекс.Диск», Dropbox, OneDrive.

Что может Облако Mail.ru

В Облако Mail.ru можно попасть через электронную почту Mail.ru. Если аккаунта нет (такое тоже бывает), его можно завести за пару кликов. Также есть авторизация через профиль «ВКонтакте» или «Госуслуги».

Интерфейс облака, как говорится, интуитивно понятен. Заметная кнопка для загрузки новых файлов расположена внизу справа. Информацию можно отобразить таблицей, списком или галереей. Есть сортировка по алфавиту, размеру или дате.

Встроенная проверка контента на вирусы удаляет зараженные файлы, поэтому личная информация надежно защищена.

Облако позволяет создавать и редактировать текстовые файлы и таблицы. В приложении для смартфонов есть фоторедактор — в нем можно обрезать фото, сделать коллаж и поправить настройки яркости и контраста.

«Облачные» тарифы

«Облачные» тарифы от Ростелекома включают домашний интернет, как базовую услугу, и сервис Облако Mail.ru. Уникальность предложения в увеличении хранилища в течение года. 

На старте пользователь получает внушительное хранилище — 1 Тб.  Далее каждые 30 суток объем дискового пространства увеличивается на 1Тб, до достижения максимального объема в 12 Тб.

Есть тарифы, позволяющие экономить на объединении нескольких услуг.  Например, тариф «Облачный» со скоростью 500 Мб/сек и онлайн-кинотеатром Wink стоит 890 рублей в месяц. 

Действующим абонентам Ростелекома можно не менять тариф, а подключить облако как дополнительную опцию, стоимость от 100 до 200 рублей. Для подключения достаточно ознакомиться с инструкцией и произвести настройки в личном кабинете абонента.

Это выгоднее приобретения по прайсу Mail.ru, где за сопоставимые 199 рублей предоставляется 512 Гб, а подписка 1 Тб начинается с 399 рублей. 

Ели есть действующий аккаунт Облако Mail.ru, с ранее подключенными подписками, то при подключении «Облачного» тарифа Ростелекома доступный в сервисе объем хранилища будет увеличен на соответствующий размер. Для этого в Личном кабинете Ростелекома в карточке «Профиль Облако Mail.ru» надо связать аккаунт с аккаунтом на платформе Mail.ru.

Еще по теме
«Мир танков» вернет режим королевской битвы
«Сбер» выпустил умные колонки с голосовым помощником «Салют»
«Мир танков» получил крупное обновление
Серверы игры Cross Fire закроют в России
смотреть все
Обзоры #Интернет #Хранение
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Wi-fi роутер
ТЕМА ДНЯ
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
info.sibnet.ru
#Умный дом
Один день из жизни Умного дома
Если залезть в мозг Умного дома и прочитать его мысли? Можно узнать, как он провел день и что делал
 info.sibnet.ru
#Умный дом
Чем умная камера отличается от обычной?
С помощью видеонаблюдения можно решить множество задач — от наблюдения за квартирой или дачей до присмотра за детьми и домашними животными. Но что отличает умную камеру от обычной?
 Комплект PLC-адаптеров от Ростелекома
#Оборудование
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
Все статьи
Обсуждение (1)
Новости
провайдера
12 февраля
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
8 февраля
Сериал о серийном убийце «Фишер» эксклюзивно вышел в Wink
31 января
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
31 января
«Мир танков» вернет режим королевской битвы
 Смотреть все