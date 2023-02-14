Растущее облако: как получить дешевое гигантское хранилище

Кому нужно облачное хранилище? Всем — тем, кто снимает и монтирует мобильное видео, тем, кто любит фотографировать и страдает из-за дефицита памяти в смартфоне, тем, кто работает из разных мест и хочет иметь постоянный доступ к файлам. Облаков сейчас много — есть небольшие перьевые, а есть крупные кучевые. Один из вариантов мощных хранилищ — растущее до 12 Тб Облако Mail.ru и Ростелеком.

Облако Mail.ru — это хранение файлов в виртуальном дисковом пространстве на серверах компании VK. Сервис синхронизирует информацию со всеми устройствами пользователя, которые могут быть подключены к интернету (смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки), а также позволяет делиться файлами с другими людьми.

Облако Mail.ru вышло в ноябре 2013. Решение было оценено наградой «Премия Рунета».

Облако работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android и iOS.

Программа для ПК «Диск-О:» встраивает облачное пространство в интерфейс файловой системы компьютера и делает обмен файлами между локальным и удаленным хранилищем еще удобнее. К инструменту дополнительно можно подключить Google Drive, «Яндекс.Диск», Dropbox, OneDrive.

Что может Облако Mail.ru

В Облако Mail.ru можно попасть через электронную почту Mail.ru. Если аккаунта нет (такое тоже бывает), его можно завести за пару кликов. Также есть авторизация через профиль «ВКонтакте» или «Госуслуги».

Интерфейс облака, как говорится, интуитивно понятен. Заметная кнопка для загрузки новых файлов расположена внизу справа. Информацию можно отобразить таблицей, списком или галереей. Есть сортировка по алфавиту, размеру или дате.

Встроенная проверка контента на вирусы удаляет зараженные файлы, поэтому личная информация надежно защищена.

Облако позволяет создавать и редактировать текстовые файлы и таблицы. В приложении для смартфонов есть фоторедактор — в нем можно обрезать фото, сделать коллаж и поправить настройки яркости и контраста.

«Облачные» тарифы

«Облачные» тарифы от Ростелекома включают домашний интернет, как базовую услугу, и сервис Облако Mail.ru. Уникальность предложения в увеличении хранилища в течение года.

На старте пользователь получает внушительное хранилище — 1 Тб. Далее каждые 30 суток объем дискового пространства увеличивается на 1Тб, до достижения максимального объема в 12 Тб.

Есть тарифы, позволяющие экономить на объединении нескольких услуг. Например, тариф «Облачный» со скоростью 500 Мб/сек и онлайн-кинотеатром Wink стоит 890 рублей в месяц.

Действующим абонентам Ростелекома можно не менять тариф, а подключить облако как дополнительную опцию, стоимость от 100 до 200 рублей. Для подключения достаточно ознакомиться с инструкцией и произвести настройки в личном кабинете абонента.

Это выгоднее приобретения по прайсу Mail.ru, где за сопоставимые 199 рублей предоставляется 512 Гб, а подписка 1 Тб начинается с 399 рублей.

Ели есть действующий аккаунт Облако Mail.ru, с ранее подключенными подписками, то при подключении «Облачного» тарифа Ростелекома доступный в сервисе объем хранилища будет увеличен на соответствующий размер. Для этого в Личном кабинете Ростелекома в карточке «Профиль Облако Mail.ru» надо связать аккаунт с аккаунтом на платформе Mail.ru.