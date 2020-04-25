Кузбасс введет электронные пропуска

Власти Кемеровской области с 5 мая начнут поэтапно вводить электронные пропуска, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев во время своего обращении к жителям Кузбасса по поводу ситуации с коронавирусом.

В регионе до 4 мая продлен режим повышенной готовности. Во всех районах Кузбасса сохраняется обязательная всеобщая самоизоляция. Изначально режим был объявлен до 30 апреля.

Власти Кузбасса 14 апреля усилили ограничительные меры, жителям области запретили покидать территорию региона, а также посещать парки, детские площадки и другие места отдыха, временно запретили проводить массовые религиозные мероприятия.

Кроме этого, жителей ряда муниципалитетов, где складывается неблагоприятная инфекционная ситуация, обязали носить медицинские маски при выходе на улицу. Всего в регионе на сегодня обнаружили 82 инфицированных коронавирусом.