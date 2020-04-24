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Работники рудника на Алтае заразили COVID-19 50 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Работники Корбалихинского рудника в Алтайском крае, заболевшие ранее коронавирусом, заразили еще 50 человек, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что на предприятии, которое находится в Змеиногорском районе, продолжается работа по определению круга контактных лиц с ранее заболевшими и их обследование. Ранее коронавирус тут нашли у 39 человек, их заразил приехавших из Башкирии работник.

После этого были выявлены еще более 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Анализ, сделанный в лаборатории краевого диагностического центра, подтвердил наличие инфекции. Сейчас проводится повторный анализ в лаборатории Роспотребнадзора.

Все работники предприятия с подозрением на коронавирусную инфекцию контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике.

Ранее сообщалось, что в крае общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 144 человека, из них 12 детей. С учетом новых данных это число приблизилось к 200. Среди регионов Сибири в настоящее время зараженных больше только в Красноярском крае, где зафиксировано 427 случаев. 


Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

hamelion000

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