Работники рудника на Алтае заразили COVID-19 50 человек

Работники Корбалихинского рудника в Алтайском крае, заболевшие ранее коронавирусом, заразили еще 50 человек, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что на предприятии, которое находится в Змеиногорском районе, продолжается работа по определению круга контактных лиц с ранее заболевшими и их обследование. Ранее коронавирус тут нашли у 39 человек, их заразил приехавших из Башкирии работник.

После этого были выявлены еще более 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Анализ, сделанный в лаборатории краевого диагностического центра, подтвердил наличие инфекции. Сейчас проводится повторный анализ в лаборатории Роспотребнадзора.

Все работники предприятия с подозрением на коронавирусную инфекцию контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике.

Ранее сообщалось, что в крае общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 144 человека, из них 12 детей. С учетом новых данных это число приблизилось к 200. Среди регионов Сибири в настоящее время зараженных больше только в Красноярском крае, где зафиксировано 427 случаев.