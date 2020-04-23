Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру

Программы для удаленного управления позволяют заходить на домашний, рабочий или другой компьютер из любого места, где есть интернет. Например, с помощью такого софта можно дистанционно просматривать, редактировать и копировать файлы, запускать приложения и менять настройки.

Все версии операционной системы Windows, начиная с Windows 2000, имеют готовое встроенное решение для удаленного доступа, однако отдельные приложения намного удобнее, проще и функциональнее.

TeamViewer

Фактически, «золотой стандарт» программ для удаленного доступа. Приложение отличается дружелюбным интерфейсом и поддержкой множества платформ. Для подключения достаточно сгенерировать на одном из устройств ID и пароль, после чего ввести их на другом компьютере. При этом для запуска даже не обязательно устанавливать программу — есть портативные версии.

Фото: © teamviewer.com

Софт позволяет записывать сеансы на видео, открывать удаленный доступ к избранным приложениям, общаться в чатах, передавать файлы, демонстрировать рабочий стол. Через программу можно настроить круглосуточный доступ к компьютеру.

Эксперты отмечают скорость, надежность и безопасность программы. Бесплатная версия программы обладает полноценным функционалом, однако для круглосуточного удаленного доступа или администрирования нескольких компьютеров потребуется платный модуль.

TeamViewer скачать бесплатно

Chrome Remote Desktop

Программное обеспечение для удаленного администрирования от компании Google, который позволяет пользователю контролировать компьютеры через протокол, неофициально называемый «Chromoting».

Софт функционирует как расширения для браузера Google Chrome и доступно для установки через Chrome Web Store. Chrome Remote Desktop позволяет работать в режиме удаленной помощи в рамках временной сессии или режиме удаленного управления, когда пользователь может контролировать компьютеры в любое время.

Фото: © Sibnet.ru

Поддерживаются практически все актуальные платформы: Windows, macOS, Android, Linux. Из необычных функций есть режим «занавески», он позволяет скрыть от пользователя процесс настройки компьютера удаленным администратором, если это необходимо. Каждое подключение защищено протоколом SSL и алгоритмом шифрования AES 256.

Chrome Remote Desktop скачать бесплатно

AeroAdmin

Утилита не нуждается в полноценной установке и начинает работать сразу после запуска. Программа предлагает широкий спектр настроек для каждого подключения. Например, есть режим «Клавиатура и мышь», который представляет собой классическое удаленное управление устройством.

Через приложение можно отправлять файлы, режим «Синхронизация буфера обмена» позволяет быстро перенести информацию. Наконец, есть возможность дать полный удаленный доступ к устройству.

Фото: © aeroadmin.com

С помощью AeroAdmin можно организовывать интерактивные конференции, презентации, коллективную работу онлайн. Вся передаваемая информация надежно зашифрована. Для некоммерческого использования программа бесплатная, лицензионная версия имеет расширенный функционал.

AeroAdmin скачать бесплатно

LiteManager

Программа требует установки сервера на удаленном компьютере, после чего пользователь получает возможность управлять им удаленно. ID для связи в приложении не меняется между сеансами, поэтому она удобнее TeamViewer для удаленного подключения к устройству, рядом с которым нет пользователя.

В программе есть передача файлов, редактор реестра, запись экрана, чат. Облегченная версия приложения бесплатна для личного и коммерческого использования, максимум с ее помощью можно круглосуточно контролировать 30 компьютеров. Никаких ограничений по времени работы нет.

Фото: © litemanager.ru

Из недостатков можно отметить, что софт заточен под настольные компьютеры, клиент для мобильных устройств отсутствует. Платная версия снимает ограничение в 30 компьютеров для администрирования, также в ней появляются несколько продвинутых режимов.

LiteManager скачать бесплатно

Ammy admin

Очень простая и эффективная программа для удаленного доступа, которая даже не требует установки. Достаточно скачать приложение и запустить его, Ammyy Admin будет готова к работе уже через несколько секунд.

Для работы Ammy Admin не требуется реальных IP адресов и настройки портов. Не нужно настраивать Firewall или соединение VPN, доступ к компьютерам за NAT осуществляется без переназначения портов, что делает софт универсальным.



Фото: © ammyy.com

Программа позволяет копировать файлы и папки размером до 140 Тб между удаленными компьютерами, есть возможность полноценно работать с файлами и папками на локальном и удаленном компьютере: создавать и удалять, перемещать, переименовывать файлы и папки. Программа бесплатная, но для коммерческого использования нужна лицензия.

Ammy admin скачать бесплатно