Новая викторина: для любителей военных игр

Новая интерактивная игра запущена на Sibnet.ru. Викторина «Военный геймер» открылась в рамках проекта «Карта Победы». Тематика посвящена военным играм — партнерам интернет-тарифа «Игровой».

Правила викторины традиционны. На вопросы могут отвечать все желающие интернет-пользователи. Залог успеха — знакомство с легендарными военными играми World of Tank, World of Warships и World of Warplanes.

Но даже у тех, кто не слишком знаком с темой, есть неплохие шансы на победу. На каждый из вопросов предлагаются всего два варианта ответа, из которых один верный. За правильный ответ и скорость начисляются баллы.

Повторять попытки можно бесконечно. А учитывая, что ежедневно база вопросов викторины пополняется, с каждым днем можно зарабатывать все больше и больше баллов. Это же позволяет вступить в игру в любое время, пока не закончился «призовой» период (до 10 мая). Победителем можно стать, сыграв даже в самый последний день.

Для того, чтобы достигнутый результат сохранился, нужно быть зарегистрированным и авторизированным пользователем сайта. Несложную регистрацию новые посетители могут пройти здесь.

Призы для лидеров предоставлены провайдером Ростелеком:

- Приз за первое место — бесплатная подписка на тариф «Игровой» на три месяца;

- Приз за второе место — бесплатная подписка на тариф «Игровой» на два месяца;

- Приз за третье место — бесплатная подписка на тариф «Игровой» на один месяц.

Кроме трех основных призов будут разыграны десять дополнительных — случайным образом среди всех участников, занявших места ниже третьего и набравших больше 0 баллов — второй месяц тарифа «Игровой» бесплатно. (Подробнее о призах на странице викторины.)