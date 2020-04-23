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Новая викторина: для любителей военных игр

Источник:
Sibnet.ru
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Новая интерактивная игра запущена на Sibnet.ru. Викторина «Военный геймер» открылась в рамках проекта «Карта Победы». Тематика посвящена военным играм — партнерам интернет-тарифа «Игровой». 

Правила викторины традиционны. На вопросы могут отвечать все желающие интернет-пользователи. Залог успеха — знакомство с легендарными военными играми World of Tank, World of Warships и World of Warplanes.

Но даже у тех, кто не слишком знаком с темой, есть неплохие шансы на победу. На каждый из вопросов предлагаются всего два варианта ответа, из которых один верный. За правильный ответ и скорость начисляются баллы.

Повторять попытки можно бесконечно. А учитывая, что ежедневно база вопросов викторины пополняется, с каждым днем можно зарабатывать все больше и больше баллов. Это же позволяет вступить в игру в любое время, пока не закончился «призовой» период (до 10 мая). Победителем можно стать, сыграв даже в самый последний день.

Для того, чтобы достигнутый результат сохранился, нужно быть зарегистрированным и авторизированным пользователем сайта. Несложную регистрацию новые посетители могут пройти здесь.


Призы для лидеров предоставлены провайдером Ростелеком:
- Приз за первое место — бесплатная подписка на тариф «Игровой» на три месяца;
- Приз за второе место — бесплатная подписка на тариф «Игровой» на два месяца;
- Приз за третье место — бесплатная подписка на тариф «Игровой» на один месяц.

Кроме трех основных призов будут разыграны десять дополнительных — случайным образом среди всех участников, занявших места ниже третьего и набравших больше 0 баллов — второй месяц тарифа «Игровой» бесплатно. (Подробнее о призах на странице викторины.)

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