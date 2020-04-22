Грандиозный онлайн-концерт Самойлова покажут на Wink ТВ

Грандиозное онлайн-шоу фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова пройдет 22 апреля в прямом эфире при поддержке видеосервиса Wink, сообщает пресс-служба Ростелекома

Это будет живой полноценный концерт: большая сцена, профессиональный свет и звук, а на широких экранах позади артиста — яркое видеошоу, которое сопровождает все сольные выступления Вадима Самойлова. Задействованы передовые технические решения: Вадим будет выступать на сцене в Екатеринбурге, а музыканты аккомпанировать ему из Москвы и Санкт-Петербурга.

Трансляция концерта состоится при поддержке видеосервиса Wink в среду, 22 апреля, начало в 18.00 (время московское) на платформе (однокликовая регистрация по ссылке). После онлайн-трансляции запись концерта будет доступна в видеосервисе Wink.

Для зрителей будет открыта виртуальная фан-зона: 100 человек получат приглашение в нее при помощи трансляции в Zoom (условия участия вфан-зоне). Также будет запущен виртуальный амфитеатр и партер в режиме телеграм-канала и чат-бота.

«В то время, когда все вынуждены быть добровольно разъединены, чтобы уменьшить угрозу, я очень рад, что у нас, деятелей культуры, благодаря прогрессу есть современные технические средства. Они позволят нам обратиться к каждому из вас, достучаться до каждого сердца и разделить с вами надежды и уверенность в завтрашнем дне. Концерт посвящен именно этому — надежде на будущее, уверенности в том, что все будет хорошо, что мы справимся с любыми испытаниями», — сказал Самойлов.

Цифровой видеосервис Wink компании «Ростелеком» с самого начала ограничения передвижений помогает людям не чувствовать себя дома в информационной и культурной изоляции. Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента.