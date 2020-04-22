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Больницу в Забайкалье полностью изолировали из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Десятки пациентов и медиков Оловяннинской ЦРБ в Забайкалье оказались на вынужденной изоляции из-за одной больной с COVID-19, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Женщину с диагнозом COVID-19 выявили в Оловяннинской ЦРБ. По постановлению отделения Роспотребнадзора в медучреждении введен карантинный режим: 74 человека – медицинский персонал и пациенты, которые находились в контакте с больной, будут находиться в изоляции 14 дней под наблюдением специалистов. У всех произведен забор биологического материала для исследования на COVID-19.

В связи с введением в Оловяннинской ЦРБ карантинного режима, все пациенты, которым требуется экстренная госпитализация, направляются в Агинскую окружную больницу, согласно распоряжению министерства здравоохранения региона.

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Сейчас в Забайкальском крае зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, среди них десять детей. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах.

Из числа заболевших 17 прибыли из других регионов, неблагополучных по заболеваемости, 47 находились в контакте с заболевшими.

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Топ комментариев

pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

Voland2

С этими господами как раз стоит беспокоится...