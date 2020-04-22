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Подъезд в Прокопьевске изолировали из-за зараженной COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители подъезда одного из домов Прокопьевска в Кузбассе получили предписания об обязательной изоляции, у женщин, вернувшейся из Москвы, подтвердился коронавирус, и была информация, что члены ее семьи выходили на улицу, сообщил глава города Андрей Мамаев в соцсетях.

По данным градоначальника, женщина вернулась из Москвы, на десятый день сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат. Ее госпитализировали в Новокузнецк.

«Есть информация, что эти люди (зараженная и члены ее семьи) могли выходить из квартиры и могли контактировать с жильцами, Роспотребнадзором были даны предписания всем людям, проживающим в подъезде. Около 50 человек, 20 квартир, будут изолированы на 14 дней», — сказал Мамаев.

Аналогичные меры — закрытие всего подъезда — применялись в Кемерове, так как у одного из жителей был выявлен коронавирус.

По данным на утро 22 апреля, еще у 11 человек в Кемеровской область подтверждена коронавирусная инфекция. 55 человек лечатся в больницах, 11 уже выздоровели, одна женщина скончалась.

Тема: Распространение коронавируса
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