Коронавирус нашли у больного пневмонией абаканца

Абаканец больной внебольничной пневмонией оказался заражен коронавирусом, сообщает правительство Хакасии.

За последние сутки в Хакасии выявлен один новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Заболевший – житель Абакана, инфекция выявлена при проведении обязательного лабораторного обследования больных внебольничной пневмонией. Устанавливается круг контактных лиц.

В Хакасии зарегистрировано 27 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Три человека выздоровели.

По последним данным, на карантине всего находится 429 человек, из них 409 – дома, восемь – в обсервации, 12 – в больнице.