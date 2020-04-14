Староверы в Туве отказались от тестов на коронавирус

Староверы и отшельник тувинском селе Ырбан, где есть зараженные коронавирус, отказались от анализов, сообщила главный санитарный врач в Республике Тыва Людмила Салчак на планерке правительства.

Центр вирусологии «Вектор» подтвердил шесть случаев новой коронавирусной инфекции в Туве. Зараженные появились после того, как в село Ырбан приехал носитель вируса — красноярский госслужащий. В ходе эпидрасследования отобрано 405 проб биологического материала у контактных лиц, в том числе у жителей села (сумона) Ырбан.

«Охвачены обследованием 251, кроме троих жителей сумона. Два человека – семья староверов, которые из-за религиозных побуждений отказались и даже совместно с сотрудниками полиции мы не смогли переубедить. Они сказали, что живут обособлено, на окраине. И также есть человек в возрасте 60 лет, который находится на озере в 140 километрах. Состояние данного жителя удовлетворительное, спутниковая связь имеется», — сказала Салчак.