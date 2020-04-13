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Новосибирцы заявили о правовом хаосе режима изоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Коалиция Новосибирск 2020» обратилась к губернатору региона Андрею Травникову с требованием разъяснить и исправить противоречия его решений по поводу режима самоизоляции, сообщил Sibnet.ru представитель объединения Алексей Мазур.

По данным оперативного штаба на 09.00 13 апреля, количество инфицированных коронавирусом достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано восемь новых случаев заражения COVID-19.

Губернатор Андрей Травников сначала дополнительно к организациям, перечисленным в указе президента, разрешил работать строительной отрасли, но под собственную ответственность. С 13 апреля перечень организаций, которым разрешено работать в условиях самоизоляции, расширился —  возобновили работу парикмахерские и салоны красоты, растениеводческие и животноводческие хозяйства, складские комплексы.

«Поступают противоречивые сигналы: сидите дома, но будут работать парикмахерские. Гулять в парке нельзя, но можно пойти в храм. В результате люди не относятся серьезно к карантинным мерам. И мы видим, люди массово перестали соблюдать карантин. Власть должна дать четкие рекомендации. Если опасность, то все должны сидеть дома и все должно быть закрыто. Как в Китае, где один человек раз в три дня выходил за покупками», — сказал Мазур.

Он подчеркнул, что в одном постановлении ограничиваются причины для выхода из дома, а другим документом разрешается работать салонам красоты. И логичный вопрос: «Для кого они будут работать, если ходить к ним нельзя?».

Обращение к губернатору от Коалиции было направлено в понедельник через интернет-приемную. Представитель пресс-службы правительства Новосибирской области сказал, что к ним пока информация о обращении не поступала.

Коалиция была создана новосибирскими общественниками и политиками перед выборами в Горсовет Новосибирска.

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