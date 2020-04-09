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Монстрация оказалась под угрозой отмены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ежегодное молодежное шествие с абсурдными плакатами — Монстрация в Новосибирске и других городах может быть перенесена на осень или на другой год из-за распространения коронавируса, сообщил Sibnet.ru идеолог акции Артем Лоскутов.

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Монстрация должна была пройти в Новосибирске в 2020 году в 17 раз. После многолетних проблем с согласованием акции, это шествие вошло в список обязательных культурных мероприятий города. 

Но из-за коронавируса судьба акции, оказалась под вопросом.  Неизвестно состоятся ли массовые мероприятия 1 мая, решение еще не принято, сообщил в четверг на онлайн-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в конце апреля и возможным  продлением режима самозоляции.

«Монстрация вышла из онлайна в офлайн, и в этом была ее прелесть. Люди из интернета вышли, увидели, что они живы и друг на друга посмотрели. Возвращаться в онлайн в онлайн — не выход. Мне не кажется, что это изящно. Будем действовать по ситуации», — сказал Лоскутов.

Он отметил, что мероприятие может быть перенесено на осень или на следующий год.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...