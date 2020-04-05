Ростелеком поможет бизнесу перейти на удаленную работу

Ростелеком зафиксировал рост запросов сибирских компаний по предоставлению сервисов и услуг, помогающих настроить удаленную работу. Национальный цифровой провайдер помогает бизнесменам оборудовать офис в любом месте, где есть интернет.

Дистанционный доступ сейчас особенно актуален в связи с распространением коронавирусной инфекции и переходом сотрудников на домашний режим работы в период вынужденной изоляции, говорится в сообщении на сайте компании.

«И для нашей компании, и для бизнеса в целом в текущей ситуации особенно важно оставаться всегда на связи и делать все, чтобы рабочий процесс не прерывался. Поэтому мы предлагаем компаниям оптимальный набор услуг для организации удаленной работы», — пояснил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» компании Вячеслав Куц.

В такой набор входит мобильная связь, виртуальная телефония, чтобы принимать звонки удаленно, а также видеонаблюдение, чтобы контролировать объекты из дома. Отмечается, что Ростелеком также начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы.

Более 40 тысяч работников компании по всей стране обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым решениям для проведения конференций онлайн. Такой быстрый переход на новый формат работы стал возможным за счет заранее развернутой инфраструктуры, а также использования собственных программных продуктов.