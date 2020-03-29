Коронавирус проник на Алтай

Первый случай коронавирусной инфекции подтвержден у жительницы Алтайского края, которая вернулась из Доминиканской республики и находилась в самоизоляции, сообщает оперативный штаб региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

В рамках лабораторного обследования на 10 день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Результат подтвержден в новосибирской лаборатории «Вектор».

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №5 Барнаула. Она находится в удовлетворительном состоянии, клинических симптомов заболевания у нее нет.

Уже установлены контактировавшие с ней люди, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, он изолирован, его анализы в настоящее время исследуются также в лаборатории «Вектор».

Губернатор края Виктор Томенко пообещал, что вся информация и в дальнейшем будет незамедлительно доводиться до жителей края.

По данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 69 человек, восемь человек умерло. В Сибири инфекция еще не выявлена в Республике Алтай и Туве.