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Коронавирус проник на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый случай коронавирусной инфекции подтвержден у жительницы Алтайского края, которая вернулась из Доминиканской республики и находилась в самоизоляции, сообщает оперативный штаб региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

В рамках лабораторного обследования на 10 день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Результат подтвержден в новосибирской лаборатории «Вектор».

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №5 Барнаула. Она находится в удовлетворительном состоянии, клинических симптомов заболевания у нее нет.

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Уже установлены контактировавшие с ней люди, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, он изолирован, его анализы в настоящее время исследуются также в лаборатории «Вектор».

Губернатор края Виктор Томенко пообещал, что вся информация и в дальнейшем будет незамедлительно доводиться до жителей края.

По данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 69 человек, восемь человек умерло. В Сибири инфекция еще не выявлена в Республике Алтай и Туве.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

rastafaray

Лишь бы в России без ошыбок получилось, а то вон с последним изолирующим указом всё печально, изоленты...

nicollaich

Мдяяя... Прочёл и задумался: не грозит ли нам судьба Европы? Наша власть либеральна не в меру.

Uynachalnica

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