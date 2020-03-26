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Депутат ГД из Новосибирска предложил отменить ЕГЭ из-за карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев предложил отменить ЕГЭ и ОГЭ из-за коронавируса, выставив результаты по текущим оценкам, сообщает пресс-служба ЛДПР.

«Родители сейчас всерьез обеспокоены школьной успеваемостью своих детей, потерять две недели из учебного плана — довольно серьёзный пробел, и пока не решено, как он будет устраняться, ведь далеко не везде удалось наладить дистанционное обучение», — отметил Савельев.

По его словам, если в больших городах у школьников есть возможность учиться онлайн, то дети в отдаленных населенных пунктах просто получили внеплановые каникулы. Некоторые регионы сейчас работают над тем, чтобы после 12 апреля все же внедрить дистанционное обучение, но далеко не везде есть техническая возможность для реализации этого.

Сдача досрочных ЕГЭ предварительно перенесена на начало срочных экзаменов, но и сами даты срочных экзаменов пока под вопросом, потому что подготовка к экзаменам объективно затруднена.

«Предложение делать основной этап ЕГЭ дистанционным — один из вариантов, но все мы знаем, что это снижает достоверность результатов. На мой взгляд, логичнее всего ЕГЭ и ОГЭ отменить и провести аттестацию на основе текущей успеваемости. Тем более, что сами эти экзамены до сих пор вызывают множество возражений как у выпускников и их родителей, так и у представителей образовательной системы», — отметил депутат.

Ранее этой идеей поделился со СМИ руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

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