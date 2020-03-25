Финалистка «Битвы экстрасенсов» описала развитие коронавируса в России

Финалистка «Битвы экстрасенсов» казахская шаманка Кажетта Ахметжанова поделилась видением развития эпидемии коронавируса в России. По ее прогнозу, страну ждет совсем не такой сценарий, какой развивается в Азии и Европе.

«Смертельных случаев будет минимальное количество. Я не вижу, что Россия будет полностью на карантине, как, например, Италия или Греция с Германией. Меры предосторожности будут приняты, и мы, просто видя опыт других стран, будем бороться с решением этой проблемы», — сказала Sibnet.ru ясновидящая.

По ее видениям,, эпидемия закончится в конце мая, поскольку от вируса найдут средство блокировки, какое именно — Кажетта не уточнила.

По данным ВОЗ, на 24 марта, во всем мире число заразившихся коронавирусом превышает 330 тысяч человек, лидеру по количеству зараженных — Китай, где был впервые выявлен вирус, Италия, США. В России, по официальным данным, коронавирус подтвержден у 495 человек, большая часть заболевших — в Москве и Московской области.