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Кызыл утонул в мусоре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Кызыла

Мэрия Кызыла ввела режим чрезвычайной ситуации из-за невывоза мусора в городе, сообщается на сайте администрации.

Региональный оператор ООО «СТ-ТБО» уведомил органы местного самоуправления о приостановлении деятельности. Мэрия Кызыла для привлечения компании к ответственности составляет акты о невывозе ТБО, которые в дальнейшем направляются в надзорные органы.

Фото: © мэрия Кызыла

По мнению членов городской комиссии, обстановка с бытовыми отходами, которые не вывозятся явно больше трех дней, создают неблагоприятную санитарно-эпидемиологическому ситуацию и угрожают здоровью и жизни населения. Режим ЧС дал возможность муниципалитету начать предпринимать меры для ликвидации свалок.

Как сообщил первый заместитель мэра Кызыла по жизнеобеспечению Александр Черноусов, утром в воскресенье на уборке свалок было задействовано два мусоровоза, один грузовик МАЗ с боковой загрузкой и один ГАЗ с задней загрузкой.

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