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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия с 23 марта временно приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса, сообщила Росавиация.

Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств. Список доступных направлений можно посмотреть здесь.

Также смогут летать чартеры, вывозящие граждан России из других стран.

По данным на утро 23 марта, в России зарегистрировано 367 больных COVID-19, 16 пациентов выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением. Всего в мире коронавирусной инфекцией, распространившейся из Китая, охвачены свыше 160 стран.

Заражены более 340 тысяч человек, умерли более 14,5 тысячи, свыше 97 тысяч выздоровели. Первое место по числу смертей (свыше 5 тысяч) занимает Италия.

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