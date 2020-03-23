Россия ограничила авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта временно приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса, сообщила Росавиация.

Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств. Список доступных направлений можно посмотреть здесь.

Также смогут летать чартеры, вывозящие граждан России из других стран.

По данным на утро 23 марта, в России зарегистрировано 367 больных COVID-19, 16 пациентов выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением. Всего в мире коронавирусной инфекцией, распространившейся из Китая, охвачены свыше 160 стран.

Заражены более 340 тысяч человек, умерли более 14,5 тысячи, свыше 97 тысяч выздоровели. Первое место по числу смертей (свыше 5 тысяч) занимает Италия.