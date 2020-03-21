Пока все дома: что посмотреть в бесплатном онлайн-кинотеатре Wink

Пандемия коронавируса отправила тысячи взрослых на удаленный режим работы и в отпуска, детей — на затяжные каникулы, вернувшихся туристов — в домашнюю изоляцию. Чтобы россияне не скучали, онлайн-кинотеатр Wink открыл бесплатный просмотр фильмов, сериалов, развлекательных и образовательных передач.

Wink— это доступ к сотням телеканалам, тысячам фильмов и сериалов и другому развлекательном и образовательному контенту. Установить приложение Wink можно на телефоны, телевизоры, приставки, или смотреть через браузер на компьютере (wink.rt.ru).

Тематические подборки Wink

Разумеется, как и любой коммерческий проект, платформа Wink не может стать полностью благотворительной. Часть контента остается платной и доступна только подписчикам или абонентам Ростелеком. Но и открытого для свободного просмотра вполне достаточно, чтобы очень долго не скучать.

Кроме 20 федеральных каналов цифрового телевидения, бесплатно доступна коллекция из нескольких тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и передач. В нее включены хиты всех времен, современные кассовые фильмы, тематические подборки.

Фото: © Sibnet.ru

Единственное, что потребуется для просмотра — регистрация, которая позволит создать аккаунт и синхронизировать приложение на разных устройствах (как зарегистрироваться). Благодаря этому можно будет начать смотреть фильм на телевизоре и продолжить на мобильном, а также получить доступ к личным рекомендациям, спискам, избранному, истории просмотров с разных устройств.

Какие устройства подходят для Wink

С подборками можно познакомиться сразу на главной странице Wink. Например, коллекция «Федор Бондарчук» включает бесплатные фильмы «Лед», «Притяжение», «Про Любоff» и другие, а также сериалы «Молодежка» (о российской хоккее), «Чудотворец» (сериал о двух советских экстрасенсах, чье противостояние со временем перерастает в настоящую битву).

Еще одна подборка для сидящих дома — «Уроки истории». Она предлагает сериалы «Тюдоры», «Екатерина II», «Виктория», «Агора», «Самозванцы». Фильмы «Время первых», «Битва за Севастополь», кинокартину о Маргарет Тэтчер «Железная леди».

Подборка «Не выходи из комнаты» включает и платный контент, но там можно бесплатно посмотреть такие фильмы как «Окно во двор» легендарного Альфреда Хичкока, забавную комедию на все времена «Один дома» или милую комедию «Дневник Бриджит Джонс».

«Отпуск, не выходя из дома» — полностью бесплатная подборка. Здесь можно найти любимую миллионами российских зрителей «Кавказскую пленницу», оскараносный «Ла-ла-лэнд», веселый «Джуманджи», а также «Код да Винчи», «Ешь, молись, люби», «Ромовый дневник» и другие.

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Есть подборки и на злобу дня. Например, фильмы про эпидемии или «Фильмы и сериалы про спорт».

Для самых маленьких также создали подборку «Нескучные занятия для малышей». Здесь есть советские поучительные мультфильмы, например «Как это случилось», «Дети и спички, «Митя и микробус».

Они рассказывают детям о простейших правилах безопасности — нельзя есть немытые фрукты, играть с огнем и баловаться на проезжей части. Современные мультсериалы помогут карапузам выучить географию, английский язык или разобраться в явлениях природы.

Что еще посмотреть бесплатно?

На главной странице Wink также есть раздел «Фильмы и сериалы бесплатно». В нем разбивку сделали не по темам, а по категориям: «Фильмы», «Сериалы», «ТВ-каналы», «Детям». В категории «Сериалы» предлагается бесплатный просмотр: «Ад на колесах», «Родина», «Нюхач», «Ликвидация», «Схватка», «Гудини и Дойл», «Не родись красивой», «Мамочки» и других.

Бесплатно можно посмотреть авторские проекты переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова, посвященный известным сериалам. Здесь можно увидеть разбор и обсуждение серий «Игры престолов», «Ведьмака», «Чернобыля», «Во все тяжкие».

В категории «Фильмы» любители апокалипсиса могут увидеть «Знамение» или «Нулевой пациент». Здесь же огромный выбор драм, триллеров, фантастики, кассовых блокбастеров. Коллекция порадует поклонников и отечественного кино, как советских лет, так и современного.

Как установить Wink на телевизоре

В разделе ТВ-каналы представлено 20 бесплатных каналов. «Первый канал», «Россия 1», «НТВ». Для любителей спорта «Матч ТВ», тем, кто хочет развлечься подойдет «ТНТ», «СТС», «Пятница», «Муз ТВ». Для детей же собрали десятки любимых мультфильмов, фильмов и передач.