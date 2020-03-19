НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Волк и Заяц сильно изменятся в новых сериях «Ну, погоди!»

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Фото: © кадр из мультфильма

«Союзмультфильм» рассказал подробности о перезапуске проекта «Ну,погоди!», для производства уже нашли спонсора, а героев мультфильма планируют осовременить, сообщается на сайте киностудии.

«Визуальные образы главных героев – Волка и Зайца будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению», — говорится в сообщении.

Несмотря на внешние изменения героев, стилистика мультфильма сохранится. Мультфильм останется комедией-погоней с минимумом слов, также останется коронная фраза: «Ну, Заяц, погоди!» Хронометраж каждой серии составит семь минут, всего выпустят 26 новых серий.

Инвестором мультфильма стал курорт «Роза Хутор», 17 марта руководство курорта и «Союзмультфильма» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию новых серий мультфильма.

«Союзмультфильм» активно занимается перезапуском советских мультфильмов, самым удачным проектом стало «Простоквашино»: героев поместили в современный мир с гаджетами и высокими технологиями. Зрители с восторгом приняли новый формат любимого мультфильма, а свежие серии часто становятся трендами на YouTube.

Еще по теме
Раскрыты неожиданные детали третьего «Человека-паука»
«Звоните ДиКаприо!» с Петровым впервые покажут по ТВ
Коронавирус сорвал мировую премьеру «Черной вдовы»
Джонни Деппа посчитали идеальным Джокером
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Россия ответила на обвинение в тиражировании фейков об эпидемии
•
Женщину в России накажут за фейки о коронавирусе
•
Россия приблизилась к созданию неисчерпаемого источника энергии
Как это работает
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристы на Байкале спасли потерявшуюся толстую нерпу
Сибирь 19.03.2020 10:43
Заболевший коронавирусом томич привез болезнь с выставки собак
Сибирь 18.03.2020 19:55
Коронавирусу предрекли рост
Сибирь 18.03.2020 19:30
Первый заболевший коронавирусом выявлен в Новосибирской области
Сибирь 18.03.2020 19:20
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
14098
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
13747
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12445
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10554
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию
•
Россия ответила на обвинение в тиражировании фейков об эпидемии
•
Женщину в России накажут за фейки о коронавирусе
•
Россия приблизилась к созданию неисчерпаемого источника энергии
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
64
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
49
Путин посчитал россиян «средним классом»
46
Конституционный суд одобрил правку Конституции
40
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
37