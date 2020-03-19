Волк и Заяц сильно изменятся в новых сериях «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» рассказал подробности о перезапуске проекта «Ну,погоди!», для производства уже нашли спонсора, а героев мультфильма планируют осовременить, сообщается на сайте киностудии.

«Визуальные образы главных героев – Волка и Зайца будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению», — говорится в сообщении.

Несмотря на внешние изменения героев, стилистика мультфильма сохранится. Мультфильм останется комедией-погоней с минимумом слов, также останется коронная фраза: «Ну, Заяц, погоди!» Хронометраж каждой серии составит семь минут, всего выпустят 26 новых серий.

Инвестором мультфильма стал курорт «Роза Хутор», 17 марта руководство курорта и «Союзмультфильма» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию новых серий мультфильма.

«Союзмультфильм» активно занимается перезапуском советских мультфильмов, самым удачным проектом стало «Простоквашино»: героев поместили в современный мир с гаджетами и высокими технологиями. Зрители с восторгом приняли новый формат любимого мультфильма, а свежие серии часто становятся трендами на YouTube.