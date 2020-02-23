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Китайские ученые отследили цепочку появления коронавируса

Источник:
РБК
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Фото: © gov.cn

Передача нового типа коронавируса началась в ноябре 2019 года, а врачи обратили на него внимание лишь в декабре — после начала эпидемии, этом говорится в исследовании Академии наук КНР.

В конце января эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, посчитали, что одним из возможных источников заражения были летучие мыши, незаконно продававшиеся на рынке морепродуктов в Ухане — эпицентре распространения вируса.

Теперь ученые проанализировали находящиеся в базе данных более 90 образцов генома нового типа коронавируса и установили, что он попал на рынок морепродуктов из другого места, а затем распространился и на самом рынке, и за его пределы, приводит РБК исследование ученых.

Первый заболевший с рынка появился только 15 декабря. Этот условный «нулевой пациент», по всей видимости, подхватил вирус за несколько недель до этого, а из-за плохих санитарных условий и массового скопления людей рынок стал лишь катализатором для более быстрого распространения болезни.

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Таким образом, по данным исследования, передача вируса от человека человеку, возможно, началась еще в конце ноября, а затем ускорилась, когда он достиг рынка морепродуктов в Ухане.

Официально вспышка нового коронавируса, который впоследствии получил название 2019-nCoV, была зафиксирована в Ухане конце декабря 2019 года.

По последним данным, по всему миру погибли более 2300 человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 76 тысяч человек.

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