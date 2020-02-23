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USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rotkaeppchen68 / CC BY-SA 4.0

Технология USB OTG значительно расширяет функционал смартфонов под управлением Android. С ее помощью можно быстро перекинуть файлы с телефона на флешку, подключить к устройству клавиатуру или быстро распечатать фотографии. Теоретически к мобильнику через USB OTG можно подключить любые USB-устройства, однако есть нюансы.

Технология USB OTG появилась в 2006 году, она создавалась для того, чтобы различные устройства помимо компьютеров могли обмениваться между собой информацией через стандартный порт USB.

Какие устройства поддерживают

Практически все современные смартфоны и планшеты поддерживают USB OTG, однако есть исключения — например, встречаются аппараты с портом Type-C, который предназначен исключительно для кабеля.

Кроме этого, поддержка технологии может быть частичной. Это означает, что к смартфону можно подключить флешку, компьютерную мышь или клавиатуру, а вот более сложные устройства аппарат уже не увидит.

Самый простой способ проверить, поддерживается ли технология USB OTG смартфоном — подключить к устройству какой-нибудь гаджет. Если смартфон увидит USB-флешку и клавиатуру, все в порядке. В случае трудностей имеет смысл покопаться в настройках ОС — иногда функцию USB OTG нужно активировать вручную.

Сценарии использования технологии

Технология USB OTG — крайне полезная штука для любого пользователя современного смартфона. Она позволяет устройствам напрямую «общаться» друг с другом. Например, можно скопировать файлы с телефона на флешку без участия компьютера или ноутбука.

Также с помощью USB OTG к смартфону можно подключать периферические устройства — клавиатуру, мышь, игровой контроллер. Это пригодится в мобильных играх, а также в том случае, если владелец смартфон вынужден набирать на своем устройства много текста.

Есть и множество других неочевидных возможностей — например, к смартфону можно подключить USB-фонарик и сделать из мобильника лампу для чтения ночью под одеялом. Или же отправить фотографии напрямую на принтер, минуя компьютер.

Как подключить устройства напрямую

Обычно для использования USB OTG нужен переходник — он может быть в виде короткого кабеля или миниатюрного устройства. Стоимость вполне демократичная, в пределах 100-250 рублей. Для прожорливых устройств потребуется кабель с дополнительным питанием.

Через USB OTG можно легко заряжать другие гаджеты с помощью своего смартфона. Заряжаться будет то устройство, в разъем которого вставляется обычный кабель, а отдает заряд гаджет с подключенным переходником USB OTG.

Через такой двойной кабель к смартфону можно подключить портативный жесткий диск. При этом для питающего разъема нужен источник тока — это может быть портативный аккумулятор или стационарный порт USB на компьютере.

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