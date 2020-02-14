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Ученые нашли способ защитить организм от всех вирусов сразу

Источник:
РГ
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Фото: © UK Department for International Developmen

Уникальные противовирусные способности белка AGO4 позволят создать универсальный способ защиты организма от вирусов, к такому открытию пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля и их коллеги из Немецкого центра исследования рака.

Ученые проводили эксперимент на подопытных мышах, наблюдая противовирусные эффекты четырех белков семейства Argonaute. «Argonaute участвует в образовании и регуляции активности РНК и микроРНК, то есть выступает эффекторным белком РНК, а интерференция РНК— важнейшая стратегия противовирусной защиты клеток», сообщает РГ со ссылкой на журнал Cell Reports.

Отдельные функции РНК-млекопитающих и микро-РНК-эффекторных белков Argonautes 1-4 (AGO1-AGO4) при вирусной инфекции оставались для исследователей неопределенными. Выяснилось, что только AGO4-дефицитные клетки гиперчувствительны к вирусной инфекции.

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Чем ниже был уровень AGO4, тем выше была вероятность инфицирования клеток млекопитающих. Проще говоря, заболевали те мыши, в организме которых зафиксирован дефицит белка AGO4.

Следовательно, повышение уровня белка AGO4 в клетках организма может укрепить иммунную систему организма, считают ученые. Открытие может привести к созданию универсального способа лечения сразу от множества вирусных заболеваний.

Теперь ученые хотят определить спектр действия универсального белка для любого типа вируса, а затем найти пути, как повысить его активность, чтобы реально помочь организму защититься от любых инфекций.

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