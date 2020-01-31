Медицинские маски в Бурятии стали дефицитом из-за паники жителей

Панические настроения жителей Бурятии привели к дефициту медицинских масок в аптеках, а также к увеличению стоимости лекарств, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

«Согласно многочисленным сообщениям граждан и информации в СМИ, жители начали массово скупать медицинские маски, в связи с этим образовался дефицит в аптеках и увеличение цены на соответствующие медицинские товары и лекарственные препараты», — сообщила омбудсмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Курс доллара отреагировал на вирус

Она взяла ситуацию под личный контроль и обратилась к руководству Минздрава Бурятии с просьбой не допустить усугубления ситуации: все жители, в особенности школьники, должны быть обеспечены масками.

Злоупотребление со стороны аптечных сетей, предпринимателей, осуществляющих поставки медицинских товаров и лекарственных препаратов, недопустимо.

В соседнем с Бурятией Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за заражения большого числа людей в КНР. Закрыто железнодорожное сообщение, в приграничном с Китаем поселке введен режим ЧС.