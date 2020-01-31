Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус

Ситуация с коронавирусом в Китае негативно повлияла на рынки и инвесторы под угрозой эпидемии начали быстро распродавать активы. Доллар отвоевал позиции, потерянные в конце 2019 года. Как будет складываться ситуация на финансовом рынке в феврале?

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Российская валюта 27 января резко упала в цене. В тот день курс доллара сумел пробить психологическую отметку в 63 рубля, прибавив за сутки сразу 94 копейки. Евро вырос до 69,38 рубля, прибавив 90 копеек.

Аналитики считают, что обвал на финансовом рынке вызвали инвесторы. Они стали избавляться от рисковых активов (к ним относится и отечественная валюта) из-за опасений по поводу коронавируса в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин признал, что темпы распространения смертельной болезни в стране ускоряются. Одновременно начали падать котировки на нефть.

«Негативная динамика связана с ростом опасений инвесторов относительно распространения эпидемии китайского вируса 2020, так как ожидается, что это приведет к падению активности, как в Поднебесной, так и во всем мире», — сказал «Эксперт-Онлайн» эксперт Гельды Союнов из УК «Промсвязь».

С 28 января российский рынок начал выходить из «режима паники», доллар стал постепенно снижаться. Но опасения относительно перспектив рубля остались.

Прогноз на февраль

По словам Юрия Попова из Sberbank Investment Research, в дальнейшем оценка ущерба китайской экономике из-за эпидемии коронавируса будет только увеличиваться. А это, скорее всего, плохо скажется на рисковых активах, в том числе и на рубле, а значит и курсе доллара по отношению к нему.

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Союнов, напротив, считает, что в ближайшее время на рынках будет наблюдаться некоторое торможение падения. Трейдеры начинают переключаться с китайской на другие темы, и это ослабляет давление на российскую валюту.



«Прогнозировать, как пойдут дела на фоне коронавируса, сложно. Но в предыдущие года негатив, связанный с болезнями, оказывал давление не более одного-двух недель. И всегда успешно выкупался рынками», — прокомментировал «Российской газете» эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин.

Он полагает, что на рубль в ближайший месяц может оказать влияние динамика нефтяных цен. Если они пойдут вниз, то вслед за ними последует и отечественная валюта. Поэтому после отскока она вновь может перейти к ослаблению. «В виде среднесрочных целей здесь возможно движение в район 63,5 по паре доллар/рубль и 70,5 — по евро/рублю», — отметил эксперт.

«Впрочем, от сильного снижения рубль, скорее всего, удержит сверхмягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ», — подчеркнул Копейкин.