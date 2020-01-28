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Кремль оскорбился после обвинений Зеленского

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес СССР оскорбительны не только для россиян, но и для всех жителей СНГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор СССР и нацистской Германии — двух «тоталитарных режимов». Представитель Кремля сказал, что Москва категорически не согласна с позицией Киева в этом вопросе.

«В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией, с нашей точки зрения, польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы», — пояснил Песков.

Зеленский обвинил СССР и нацистскую Германию в сговоре во время визита в Польшу, на мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима советскими войсками. По мнению украинского президента, жертвой действий Берлина и Москвы стала Польша.

Также Зеленский напомнил, что концлагерь освобождали силы 1-го Украинского фронта и 100-й Львовской дивизии. Однако он не уточнил, что подобные наименования воинские соединения получали по направлению главных ударов.

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