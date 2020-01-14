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Усс предложил прислушаться к критике «Бионорда»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил властям столицы региона прислушаться к критике антигололедного реагента «Бионорд», сообщается на сайте правительства региона.

«Порядок применения "Бионорда" на красноярских улицах вызвал широкую дискуссию. Нужно внимательно относиться к оценкам, поступающим от жителей и представителей научного сообщества, а также соблюдать технологию применения этого реагента», — сказал Усс.

«Бионорд» используется для плавления льда на дорогах. Жители и депутаты Красноярска добиваются запрета реагента, из-за того, что он делает город грязнее, портит покрытие машин и обуви. Эксперты отмечают, что проблема больше в медленной очистке дорог после обработки «Бионордом». Недавно мэрия Красноярска провела эксперимент по сравнению «реагента и песко-соляной смеси, и заверила, что первый лучше отчищает дороги от льда.

Ученые Сибирского федерального университета в Красноярске изучат состав антигололедного реагента «Бионорд» и поищут дополнительные добавки для снижения разрушительной активности солевых компонентов. 

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что там про гиперзвук и космические корабли, бороздящие луну? кукурузник воспроизвести не в состоянии