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Нефтепродукты нашли в питьевой воде Абакана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вода из крана в Абакане приобрела технический запах нефтепродуктов, это связано с тем, что при прокачке скважин машинное масло попало в воду, сообщил первый заместитель главы города Владимир Жуковский в соцсетях.

«Человеческий фактор. 6 января при производстве работ при переходе с одной скважины на другую персонал недосмотрел, не прокачали скважины, попало машинное масло в воду. Рабочие промолчали, не придавая этому значения. А сегодня уже, когда вода дошла до людей, появился запах. Сразу после первых жалоб специалисты "Водоканала" выехали, провели экспресс-анализ», — сказал Жуковский.

На те дома, откуда поступили жалобы, сразу были направлены машины с питьевой водой, дома были отключены от холодного водоснабжения, водопровод и скважину поставили на усиленную промывку. Уведомили Роспотребнадзор, взяли дополнительные анализы, пробы. «Водоканал» переключил водоснабжение на чистую скважину. Скважину промоют и возьмут повторные пробы.

«Водоканал» проводит служебное расследование, будут применены меры дисциплинарного взыскания к виновным в соответствии с трудовым законодательством.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

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Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...

jeryakob

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