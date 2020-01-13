Нефтепродукты нашли в питьевой воде Абакана

Вода из крана в Абакане приобрела технический запах нефтепродуктов, это связано с тем, что при прокачке скважин машинное масло попало в воду, сообщил первый заместитель главы города Владимир Жуковский в соцсетях.

«Человеческий фактор. 6 января при производстве работ при переходе с одной скважины на другую персонал недосмотрел, не прокачали скважины, попало машинное масло в воду. Рабочие промолчали, не придавая этому значения. А сегодня уже, когда вода дошла до людей, появился запах. Сразу после первых жалоб специалисты "Водоканала" выехали, провели экспресс-анализ», — сказал Жуковский.

На те дома, откуда поступили жалобы, сразу были направлены машины с питьевой водой, дома были отключены от холодного водоснабжения, водопровод и скважину поставили на усиленную промывку. Уведомили Роспотребнадзор, взяли дополнительные анализы, пробы. «Водоканал» переключил водоснабжение на чистую скважину. Скважину промоют и возьмут повторные пробы.

«Водоканал» проводит служебное расследование, будут применены меры дисциплинарного взыскания к виновным в соответствии с трудовым законодательством.

