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Спортивные мастер-классы пройдут в Горном Алтае в праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

«Ярмарка зимних видов спорта», во время которой тренеры будут обучать новичков основам занятий лыжными гонками, хоккеем, биатлоном, спортивному ориентированию и другим видам спорта, пройдет в Республике Алтай в праздники.

Так со 2 по 10 января в недавно открытом ледовом дворце «Атлант» в Майме будут проходить массовые катания на коньках. Время для бесплатного посещения можно уточнить по телефонам 8 923 662 1845, 8 960 957 8131.

4 января в 13.00 на республиканском стадионе «Спартак» пройдет обучение хоккею с мячом, 5 января на лыжной базе в Еланде в 13.00 начнутся занятия по лыжным гонкам, биатлону, спортивному ориентированию.

6 января на горе Комсомольской в Горно-Алтайске в 13.00 начнутся занятия по горным лыжам. 7 января с 12.00 до 14.00 в ледовом дворце «Атлант» запланировано обучение по хоккею с шайбой, на следующий день, с 12.00 до 13.30 – по фигурному катанию.

Кроме того, с 5 по 10 января на стадионе «Спартак» в Горно-Алтайске будет проводиться Первенство России по хоккею с мячом «Зона «Восток».

Официальный портал региона уточняет, что на ледовые площадки необходимо приходить со своим спортинвентарем.

Республика Алтай #Отдых
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парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))

Uynachalnica

Празднуй народ! И еще 20 лет будут в Кремле фотографии копить!