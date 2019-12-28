Зверев оспорит в Европейском суде штраф за пикет в защиту Байкала

Стилист Сергей Зверев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать решение суда Тверского районного суда Москвы за штраф, который ему присудили за пикет возле Кремля в защиту Байкала, сообщил адвокат правозащитного центра «Мемориал» Михаил Бирюков.

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«Ему было назначено определенное наказание в виде штрафа, решение вступило в законную силу, а сейчас это решение обжалуется в ЕСПЧ», — цитирует РБК Бирюкова.

Штраф Звереву присудили за одиночный пикет возле Кремля. В марте стилист с короной на голове вышел на Красную площадь с плакатом «Против строительства завода на Байкале». Строительство завода по розливу воды из озера началось в 2019 году и вызвало протесты местных жителей.

После пикета Зверева вызвали в полицию, составили административный протокол и в апреле оштрафовал стилиста на 15 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).