Отшельница Лыкова отказалась уезжать перед запуском ракеты «Протон-М»

Сотрудники заповедника «Хакасский» предложили отшельнице Агафье Лыковой уехать из своей заимки перед пуском ракеты «Протон-М», обломки которой могут упасть на этой территории, сообщается на сайте заповедника.

Лыкову навестили сотрудники заповедника «Хакасский» и «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Они предупредили отшельницу о запуске ракеты «Протон-М» с «Байконура» 24 декабря. Ей предложили на время запуска эвакуироваться. Она отказалась покидать заимку.

«Агафье Лыковой доставили корреспонденцию, все посылки, теплые вещи, подарки, продукты питания и гостинцы. По словам государственных инспекторов Агафья чувствует себя хорошо, и сама активно ведет хозяйство. Она отметила, что запасов сена для коз осталось примерно на месяц», — говорится в сообщении.

Визит сотрудников пришелся на День Николая Чудотворца, после ее завершения Лыкова пообщалась с гостями и благословила их на дальнейшую работу.

Лыкова — последняя из семьи староверов, которые в 1930-е годы ушли в тайгу, чтобы уберечься от влияния внешней среды.