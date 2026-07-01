Сбербанк нашел способ вернуть свои приложения на iPhone

Сбербанк представил программу «Верни Сбер на iPhone», которая позволяет самостоятельно установить приложения банка на устройства с iOS без посещения офиса, сообщается на сайте кредитной организации.

Новый инструмент доступен для компьютеров под управлением Windows и macOS. Скачать его можно с официального сайта Сбербанка, а также через официальный канал банка в мессенджере «Макс».

Решение предназначено для пользователей, которые ранее уже скачивали приложение «Сбербанка» из App Store, но затем сменили iPhone или по какой-то причине удалили установленную программу.

С помощью новой утилиты можно восстановить сразу несколько фирменных приложений: «Сбербанк Онлайн», «СберKids», «СберИнвестор» и «СберБизнес». Для ее запуска потребуется логин и пароль от Apple ID, на котором ранее были установлены приложения банка.

После установки специалисты советуют отключить на iPhone функцию автоматического удаления неиспользуемых приложений, чтобы случайно не потерять доступ к восстановленным программам.

После введения санкций в 2022 году приложения Сбербанка удалили из App Store, что создало сложности для пользователей iPhone. Теперь пользователи могут самостоятельно восстановить доступ к мобильному банкингу.