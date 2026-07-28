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Ведущие нейросети оказались критиками капитализма

Источник:
Sibnet.ru
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Нейросеть, искусственный интеллект, робот
Фото: © сгенерировано Stable Diffusion

Самые популярные в мире нейросети придерживаются левых взглядов и критикуют капитализм, выяснили исследователи группы Unslop.run.

Для анализа мировоззрения ИИ-моделей специалисты использовали тест «Политический компас», состоящий из 62 вопросов. Они касаются войн, социальной политики, экономики, прав человека.

В исследовании приняли участие16 моделей, включая GPT, DeepSeek V3, Grok 4.5, Gemini Flash, Claude Fable, Opus, Sonnet, Haiku и ряд других. Каждая модель последовательно участвовала в 60 запусках теста.

Выяснилось, что все ИИ-модели, за исключением Grok, придерживаются либертарианства левого толка. Хотя результатов тестов моделей несколько отличаются, они демонстрируют устойчивые левые политические взгляды.

Левые либертарианцы в своем мировоззрении сочетают абсолютную свободу личности и минимизацию роли государства с требованием социального равенства и критикой капитализма. Одним из первых представителей движения считается русский анархист Михаил Бакунин.

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pepelmetal

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