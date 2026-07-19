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Сервис «ГдеБенз» обзавелся новыми функциями

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис «ГдеБенз»
Фото: © Sibnet.ru

Сайт народной карты заправок «ГдеБенз» обзавелся несколькими новыми полезными функциями, сообщила администрация сервиса.

Новая метка «Только наличными» избавит водителей от проблемы, когда «приезжаешь на заправку, а там карты и СБП не проходят». Теперь об этом можно узнать заранее, сказано в сообщении.

Также появились комментарии. Теперь под любой заправкой — живая лента водителей. «"Из 5 колонок работает 1", "95-й привезли полчаса назад" — детали, которые не расскажет ни один статус. Свежие комментарии видны прямо в карточке», — рассказала администрация сервиса.

Упрощен вход на сайт. Теперь войти на сервис можно быстро через MAX или Яндекс ID. «Мы просим только имя: ни телефона, ни почты, ни лишних галочек. Ваш вклад и "Мои АЗС" теперь сохраняются за аккаунтом — на любом телефоне», — отметили в сервисе.

«ГдеБЕНЗ» — это бесплатный народный онлайн-сервис и интерактивная карта АЗС России, созданный разработчиком Евгением Чудовым в июне 2026 года.

Сервис работает по принципу краудсорсинга: водители сами отмечают в реальном времени, на каких заправках есть топливо (АИ-92, АИ-95, дизель и др.) и фиксируют длину очередей.

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