«Яндекс.Заправки» запустили карту с наличием бензина

Сервис «Яндекс.Заправки» обновил карту АЗС в приложении, теперь здесь показывают тоже есть информация о наличии бензина и дизтоплива.

«Яндекс.Заправки» показывают наличие разного топлива и время последней заправки. Те заправки, которые не подключены к сервису, используют данные из отзывов.

Для обновления информации водителей просят проходить короткий опрос о ситуации на АЗС в приложении — во время заправки или при проезде мимо станции.

По данным компании, к сервису подключены более 10 тысяч АЗС по всей России.