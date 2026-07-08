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«Яндекс.Заправки» запустили карту с наличием бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Автозаправка
Фото: © Sibnet.ru

Сервис «Яндекс.Заправки» обновил карту АЗС в приложении, теперь здесь показывают тоже есть информация о наличии бензина и дизтоплива.

«Яндекс.Заправки» показывают наличие разного топлива и время последней заправки. Те заправки, которые не подключены к сервису, используют данные из отзывов.

Для обновления информации водителей просят проходить короткий опрос о ситуации на АЗС в приложении — во время заправки или при проезде мимо станции.

По данным компании, к сервису подключены более 10 тысяч АЗС по всей России.

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