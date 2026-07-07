Т-Банк запустил аналог карты «ГдеБЕНЗ»

Т-Банк создал онлайн-карту, позволяющую понять, на какой заправке есть бензин и дизельное топливо, сообщила пресс-служба компании.

Карта доступна по ссылке toplivo.tbank.ru и в мобильном приложении банка. На ней отмечено более 20 тысяч АЗС по всей России. Информация о наличии топлива обновляется автоматически — для каждой станции видно время последней покупки и степень актуальности данных.

Сервис работает на основе обезличенных данных о транзакциях и позволяет оценить, на каких АЗС топливо с высокой вероятностью есть прямо сейчас.

В конце июня появилась народная карта «ГдеБЕНЗ». На ней водители в реальном времени отмечают, где топливо есть, где очередь, где машин мало, а куда ехать смысла нет.

Интерактивную карту с актуальной информацией о наличии топлива на автозаправках начал тестировать «Яндекс». Карта использует обезличенные данные сервиса «Яндекс Заправки» о продажах горючего, совершенных за последний час. По данным компании, к сервису подключены более 10 тысяч АЗС по всей России.