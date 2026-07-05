Фейковое приложение «ГдеБЕНЗ» появилось в App Store, сообщила администрация народной карты заправок.

«У сервиса ГдеБЕНЗ сейчас нет приложений ни в App Store, ни в Google Play. Единственный официальный ГдеБЕНЗ — это сайт gdebenz.ru (работает в браузере). Все остальное с нашим именем — подделка», — предупредила администрация.

Она обратилась к россиянам за помощью: помочь остановить мошенников, написав жалобы о фейковом приложении.

«Наше официальное приложение — в разработке», сообщил сервис.

Ранее стало известно о том, что «ГдеБЕНЗ» подвергся мощной атаке, в результате чего доступ к нему был ограничен.

«ГдеБЕНЗ» — это бесплатный народный онлайн-сервис и интерактивная карта АЗС России, созданный разработчиком Евгением Чудовым в июне 2026 года.

Сервис работает по принципу краудсорсинга: водители сами отмечают в реальном времени, на каких заправках есть топливо (АИ-92, АИ-95, дизель и др.) и фиксируют длину очередей.