«ГдеБЕНЗ» сообщил о мощных атаках на сервис

Сайт народной карты заправок «ГдеБенз», собравший миллионы посетителей, подвергся мощной атаке, в результате чего доступ к нему был ограничен, сообщила администрация сервиса.

«Последние 18 часов "ГдеБЕНЗ" серьезно атакуют — самая мощная атака за все время. Сначала огромные волны фейковых отметок, потом начался бесконечный навал на наши сервера, который продолжается до сих пор и на какое-то время карта стала недоступна», — сказано в сообщении.

За это время администрация сайта:

более 60 тысяч фейковых голосов отправила в карантин;

забанила 42 тысячи вредителей;

более 15 тысяч ложных отметок перебили живые водители — просто тем, что отмечали правду со своих заправок.

«Сайт снова работает. Спасибо, что дождались», — отметила администрация сервиса .

«ГдеБЕНЗ» — это бесплатный народный онлайн-сервис и интерактивная карта АЗС России, созданный разработчиком Евгением Чудовым в июне 2026 года.

Сервис работает по принципу краудсорсинга: водители сами отмечают в реальном времени, на каких заправках есть топливо (АИ-92, АИ-95, дизель и др.) и фиксируют длину очередей.